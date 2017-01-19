Москва, 19 января - АиФ-Москва. Flickr.com Экс-президент СССР Михаил Горбачев получил повестку по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда в ходе столкновений митингующих с советскими военными погибли 14 человек и сотни пострадали. Как сообщает агентство BNS со ссылкой на окружной суд.... aif 14:23:00 CET