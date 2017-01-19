Main Menu

News language and date

Analysis over time

19 Январь 2017 г.

Горбачев получил повестку по делу о событиях 13 января 1991 г. в Вильнюсе

Москва, 19 января - АиФ-Москва. Flickr.com Экс-президент СССР Михаил Горбачев получил повестку по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, когда в ходе столкновений митингующих с советскими военными погибли 14 человек и сотни пострадали. Как сообщает агентство BNS со ссылкой на окружной суд....

aif 14:23:00 CET

Горбачева вызвали в суд Литвы на допрос

tiras 17:53:00 CET

Горбачеву прислали повестку по делу о событиях в Вильнюсе 1991 года

vz 13:55:00 CET

Горбачева вызвали в суд по делу о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года

zik-ru 16:58:00 CET

Горбачев получил повестку в суд Литвы по делу о событиях 13 января 1991 года

kp 14:33:00 CET

Литва прислала Горбачеву повестку в суд по делу о событиях в Вильнюсе

izvestia-ru 15:15:00 CET

Литовский суд направил Горбачеву повестку по делу о столкновениях в Вильнюсе в январе 1991 года

newsru 15:25:00 CET

Суд Вильнюса вызвал на допрос Горбачева

trud 15:56:00 CET

Help about this topicCountries

Flag
Russian Federation (7)

Help about this topicPlaces

Moskva(RU)

Help about this topicRelated People

Mikhail Gorbachev (13)

Айнора Корнелия Мацявичене (7)

Юрий Мель (3)

Альфа Михаил Головатов (2)

Геннадий Иванов (2)

Дмитрий Язов (2)

Денис Халаимов (1)

Руслан Новиков (1)

Аполинараса Повилайтиса Робертас Повилайтис (1)

Евгений Факторович (1)

Help about this topicOther Names

RIA Novosti (1)

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.