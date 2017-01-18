|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
18 Январь 2017 г.
|
|
ЦРУ обнародовало секретные документы своей деятельности с 1947 до 1990 годов
|
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило свой архив с около 13 млн документов. Записи, с которых снят гриф секретности, касаются деятельности ведомства с момента его создания (1947 год) до 1990 годов. Они раскрывают, в частности, данные работы ЦРУ во времена холодной войны и....
zik-ru 11:24:00 CET
|
|
|