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18 Январь 2017 г.

ЦРУ обнародовало секретные документы своей деятельности с 1947 до 1990 годов

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило свой архив с около 13 млн документов. Записи, с которых снят гриф секретности, касаются деятельности ведомства с момента его создания (1947 год) до 1990 годов. Они раскрывают, в частности, данные работы ЦРУ во времена холодной войны и....

zik-ru 11:24:00 CET

ЦРУ рассекретило документы о холодной войне и НЛО

izvestia-ru 10:26:00 CET

Захарова дала отповедь предложившему сдать Сноудена бывшему замглавы ЦРУ

vz 6:45:00 CET

ЦРУ выложило в интернет документы о своей деятельности за 50 лет

vedomosti 9:32:00 CET

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