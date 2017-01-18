Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило свой архив с около 13 млн документов. Записи, с которых снят гриф секретности, касаются деятельности ведомства с момента его создания (1947 год) до 1990 годов. Они раскрывают, в частности, данные работы ЦРУ во времена холодной войны и.... zik-ru 11:24:00 CET