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18 Январь 2017 г.
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Обама заявил о заинтересованности США в конструктивных отношениях с Россией
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Конструктивные отношения с Россией в интересах США и всего мира, заявил президент США Барак Обама. Обама заявил, что приветствует возможные переговоры с Москвой о сокращении ядерных вооружений. При этом он также заявил, что это Россия виновата в нежелании вести переговоры о дальнейшем сокращении....
vz 20:52:00 CET
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