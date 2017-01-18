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18 Январь 2017 г.

Обама заявил о заинтересованности США в конструктивных отношениях с Россией

Конструктивные отношения с Россией в интересах США и всего мира, заявил президент США Барак Обама. Обама заявил, что приветствует возможные переговоры с Москвой о сокращении ядерных вооружений. При этом он также заявил, что это Россия виновата в нежелании вести переговоры о дальнейшем сокращении....

vz 20:52:00 CET

Обама рассказал о планах на будущее

vz 22:22:00 CET

Куда переедет семья Обамы

kp 13:41:00 CET

Президент Обама: последняя пресс-конференция. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

svobodanews 20:38:00 CET

Пока не прекратится вторжение в Украину санкции против России должны сохраняться, - Обама

ura-inform 22:31:00 CET

Обама поведал о неслучившейся ядерной разрядке с Россией

lenta 21:35:00 CET

Прощальное слово президента: онлайн-трансляция выступления Обамы в Белом Доме

obozrevatel 21:23:00 CET

Последнее слово Обамы: России и США нужны конструктивные отношения

izvestia-ru 23:43:00 CET

Обама надеется, что Трампу удастся улучшить отношения с РФ

vesti 21:06:00 CET

Обама: Мы стремились к конструктивным отношениям с Россией

kp 20:53:00 CET

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