Конструктивные отношения с Россией в интересах США и всего мира, заявил президент США Барак Обама. Обама заявил, что приветствует возможные переговоры с Москвой о сокращении ядерных вооружений. При этом он также заявил, что это Россия виновата в нежелании вести переговоры о дальнейшем сокращении.... vz 20:52:00 CET