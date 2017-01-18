Новости Брекзита: тут вчера Тереза Мэй выступила со спичем, в котором, через полгода после того как стала премьером, в самых общих чертах объяснила, каким ее правительство видит механизм выхода из ЕС. В общих чертах: следуя в фарватере трайбалистских ультраправых настроений, они хотят выходить жестко, покинуть общий рынок и так далее. rosbalt 16:00:00 CET