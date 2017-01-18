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18 Январь 2017 г.
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Владимир Милов. В Британии «подвисла» вся партийная система
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Новости Брекзита: тут вчера Тереза Мэй выступила со спичем, в котором, через полгода после того как стала премьером, в самых общих чертах объяснила, каким ее правительство видит механизм выхода из ЕС. В общих чертах: следуя в фарватере трайбалистских ультраправых настроений, они хотят выходить жестко, покинуть общий рынок и так далее.
rosbalt 16:00:00 CET
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