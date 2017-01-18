Main Menu

News language and date

Analysis over time

18 Январь 2017 г.

Владимир Милов. В Британии «подвисла» вся партийная система

Новости Брекзита: тут вчера Тереза Мэй выступила со спичем, в котором, через полгода после того как стала премьером, в самых общих чертах объяснила, каким ее правительство видит механизм выхода из ЕС. В общих чертах: следуя в фарватере трайбалистских ультраправых настроений, они хотят выходить жестко, покинуть общий рынок и так далее.

rosbalt 16:00:00 CET

Британию ждет жесткий сценарий выхода из ЕС

obozrevatel 23:00:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.