Текст: Петр Лихоманов Избранный президент Дональд Трамп объяснил, почему предпочитает социальную сеть Twitter другим средствам коммуникации с миром. По его словам, это единственный надежный способ избежать спекуляций в СМИ. "Мне не нравится твитить. Есть другие вещи, которые я могу делать. Но я сталкиваюсь с очень нечестными СМИ. rg 7:59:00 CET