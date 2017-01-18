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18 Январь 2017 г.
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Трамп объяснил, зачем пишет посты в Twitter
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Текст: Петр Лихоманов Избранный президент Дональд Трамп объяснил, почему предпочитает социальную сеть Twitter другим средствам коммуникации с миром. По его словам, это единственный надежный способ избежать спекуляций в СМИ. "Мне не нравится твитить. Есть другие вещи, которые я могу делать. Но я сталкиваюсь с очень нечестными СМИ.
rg 7:59:00 CET
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