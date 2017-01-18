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18 Январь 2017 г.

Трамп объяснил, зачем пишет посты в Twitter

Текст: Петр Лихоманов Избранный президент Дональд Трамп объяснил, почему предпочитает социальную сеть Twitter другим средствам коммуникации с миром. По его словам, это единственный надежный способ избежать спекуляций в СМИ. "Мне не нравится твитить. Есть другие вещи, которые я могу делать. Но я сталкиваюсь с очень нечестными СМИ.

rg 7:59:00 CET

Трамп: Мне не нравится использовать Twitter, но приходится

vedomosti 9:32:00 CET

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