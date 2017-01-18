Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его оппоненты, приглашенные на церемонию инаугурации, но намеренные ее бойкотировать, должны вернуть свои билеты. По его словам, которые приводит "Утро" , ему и его сторонникам "очень нужны свободные места" и с возвратом билетов "все в порядке". regions 11:55:00 CET