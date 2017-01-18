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18 Январь 2017 г.

Трамп потребовал от отказавшихся прийти на его инаугурацию вернуть билеты

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его оппоненты, приглашенные на церемонию инаугурации, но намеренные ее бойкотировать, должны вернуть свои билеты. По его словам, которые приводит "Утро" , ему и его сторонникам "очень нужны свободные места" и с возвратом билетов "все в порядке".

regions 11:55:00 CET

Трамп попросил отказавшихся прийти на его инаугурацию вернуть билеты

lenta 10:23:00 CET

Трамп посоветовал сдавать билеты на его инаугурацию

rg 7:59:00 CET

Дональд Трамп призвал решивших бойкотировать его инаугурацию вернуть билеты

kommersant 10:16:00 CET

Верните билеты: Трамп подколол конгрессменов, объявивших ему бойкот

obozrevatel 9:20:00 CET

Противники Трампа пообещали сорвать его инаугурацию беспрецедентной волной протестов

ntv 17:34:00 CET

Кремль не готов к эпохе Трампа – российский политик

obozrevatel 4:04:00 CET

СМИ: Американская разведка проверяет слухи о получении Трампом денег из Кремля

vz 22:52:00 CET

18.01.2017 02:07 : Deutsche Bank считает возможным ослабление санкций США в отношении России этой весной

echomsk 0:22:00 CET

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