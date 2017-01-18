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18 Январь 2017 г.
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Трамп потребовал от отказавшихся прийти на его инаугурацию вернуть билеты
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его оппоненты, приглашенные на церемонию инаугурации, но намеренные ее бойкотировать, должны вернуть свои билеты. По его словам, которые приводит "Утро" , ему и его сторонникам "очень нужны свободные места" и с возвратом билетов "все в порядке".
regions 11:55:00 CET
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