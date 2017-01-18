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18 Январь 2017 г.
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Музеи Крыма обжаловали решение о передаче скифского золота Украине
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Решение голландского суда о передаче скифского золота Украине обжаловано крымскими музеями. После того, как в 2014 году Крым вошел в состав России, свои права на коллекцию заявили как Киев, так и Москва. Крымские музеи подали краткую апелляцию на решение Окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
rbc 11:37:00 CET
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