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18 Январь 2017 г.

Музеи Крыма обжаловали решение о передаче скифского золота Украине

Решение голландского суда о передаче скифского золота Украине обжаловано крымскими музеями. После того, как в 2014 году Крым вошел в состав России, свои права на коллекцию заявили как Киев, так и Москва. Крымские музеи подали краткую апелляцию на решение Окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.

rbc 11:37:00 CET

Крымские музеи проиграют апелляцию по "скифскому золоту" – Джапарова

interfax-ua-ru 14:29:00 CET

Крымские музеи опротестовали решение суда Амстердама по скифскому золоту

novayagazeta 12:43:00 CET

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