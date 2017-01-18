Решение голландского суда о передаче скифского золота Украине обжаловано крымскими музеями. После того, как в 2014 году Крым вошел в состав России, свои права на коллекцию заявили как Киев, так и Москва. Крымские музеи подали краткую апелляцию на решение Окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. rbc 11:37:00 CET