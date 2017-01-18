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18 Январь 2017 г.

Каждый второй американец поверил во «вмешательство России» в выборы

Более 51% американцев верят в то, что Россия вмешивалась в выборы президента США, выяснил проведнный WSJ и NBC опрос. При этом только четверть из них считают, что это «вмешательство» повлияло на исход выборов. Более 50% американцев верят в то, что правительство России вмешивалось в президентские выборы США 2016 года.

rbc 3:36:00 CET

Половина американцев допустила вмешательство России в президентские выборы

interfax-ru 9:16:00 CET

Половина граждан США верит во вмешательство РФ в выборы

izvestia-ru 10:26:00 CET

Большинство американцев верят в российские кибератаки на выборы

izvestia-ru 5:24:00 CET

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