Более 51% американцев верят в то, что Россия вмешивалась в выборы президента США, выяснил проведнный WSJ и NBC опрос. При этом только четверть из них считают, что это «вмешательство» повлияло на исход выборов. Более 50% американцев верят в то, что правительство России вмешивалось в президентские выборы США 2016 года. rbc 3:36:00 CET