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18 Январь 2017 г.
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Каждый второй американец поверил во «вмешательство России» в выборы
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Более 51% американцев верят в то, что Россия вмешивалась в выборы президента США, выяснил проведнный WSJ и NBC опрос. При этом только четверть из них считают, что это «вмешательство» повлияло на исход выборов. Более 50% американцев верят в то, что правительство России вмешивалось в президентские выборы США 2016 года.
rbc 3:36:00 CET
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