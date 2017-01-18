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18 Январь 2017 г.
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Трамп рассказал о лозунге для своей президентской кампании 2020 года
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Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что уже придумал лозунг для своей президентской кампании 2020 года. Об этом он рассказал в интервью изданию The Washington Post. Сохраним Америку великой, заявил Трамп, после чего потребовал у одного из своих юристов зарегистрировать слоган в ведомстве по патентам и товарным знакам США.
rbc 22:53:00 CET
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