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18 Январь 2017 г.
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Телескоп ALMA начал наблюдения Солнца
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Новые изображения Солнца, полученные телескопом ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) в Чили, выявили детали на поверхности Солнца, которые не удается регистрировать с другими инструментами, в том числе структуру темной деформированной центральной части солнечного пятна, примерно вдвое превышающей по размерам диаметр Земли.
polit 9:46:00 CET
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