Новые изображения Солнца, полученные телескопом ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) в Чили, выявили детали на поверхности Солнца, которые не удается регистрировать с другими инструментами, в том числе структуру темной деформированной центральной части солнечного пятна, примерно вдвое превышающей по размерам диаметр Земли. polit 9:46:00 CET