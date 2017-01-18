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Analysis over time

18 Январь 2017 г.

Телескоп ALMA начал наблюдения Солнца

Новые изображения Солнца, полученные телескопом ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) в Чили, выявили детали на поверхности Солнца, которые не удается регистрировать с другими инструментами, в том числе структуру темной деформированной центральной части солнечного пятна, примерно вдвое превышающей по размерам диаметр Земли.

polit 9:46:00 CET

На солнце обнаружена "черепаха" (фото)

life 17:23:00 CET

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