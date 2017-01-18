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18 Январь 2017 г.

УЕФА не выявил фактов употребления допинга российскими футболистами

Результаты проб, взятых на соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не показали проблем с допингом в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента УЕФА Александера Чеферина. Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю.

polit 9:01:00 CET

УЕФА не нашел фактов употребления допинга российскими футболистами

justmedia 10:15:00 CET

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