Результаты проб, взятых на соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), не показали проблем с допингом в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента УЕФА Александера Чеферина. Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю. polit 9:01:00 CET