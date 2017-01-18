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18 Январь 2017 г.
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Гонщики "КамАЗ-мастер" вернулись с "Дакара" в Москву
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Российская команда КамАЗ-мастер вернулась в Москву из Южной Америки, где завершился ралли-марафон Дакар-2017 . Россияне заняли первые два места. Самые крутые гонки мира прошли на разных континентах. В Латинской Америке — с горами под пять тысяч метров и с болотами в джунглях. Там из-за оползней приходилось даже менять маршруты.
ntv 6:53:00 CET
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