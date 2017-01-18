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18 Январь 2017 г.

Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Тулохонова после избрания в РАН

Совет Федерации на первом пленарном заседании весенней сессии досрочно прекратил полномочия сенатора Арнольда Тулохонова, который в верхней палате представлял исполнительную власть Бурятии, ТАСС. передает Сенатор еще в декабре подал на имя спикера Валентины Матвиенко заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

novayagazeta 12:13:00 CET

18.01.2017 12:30 : Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Арнольда Тулохонова

echomsk 11:18:00 CET

18.01.2017 14:30 : Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Арнольда Тулохонова

echomsk 13:21:00 CET

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