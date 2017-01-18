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18 Январь 2017 г.
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Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Тулохонова после избрания в РАН
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Совет Федерации на первом пленарном заседании весенней сессии досрочно прекратил полномочия сенатора Арнольда Тулохонова, который в верхней палате представлял исполнительную власть Бурятии, ТАСС. передает Сенатор еще в декабре подал на имя спикера Валентины Матвиенко заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.
novayagazeta 12:13:00 CET
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