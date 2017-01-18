Совет Федерации на первом пленарном заседании весенней сессии досрочно прекратил полномочия сенатора Арнольда Тулохонова, который в верхней палате представлял исполнительную власть Бурятии, ТАСС. передает Сенатор еще в декабре подал на имя спикера Валентины Матвиенко заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. novayagazeta 12:13:00 CET