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18 Январь 2017 г.

Турция и Россия провели первую совместную операцию против ИГ в Сирии

ВКС России и ВВС Турции провели первую совместную операцию в Сирии против Исламского государства (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской, передают информагентства.

novayagazeta 18:49:00 CET

Россия и Турция начали совместную воздушную операцию в Сирии

charter97 16:03:00 CET

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