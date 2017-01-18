|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
18 Январь 2017 г.
|
|
Турция и Россия провели первую совместную операцию против ИГ в Сирии
|
ВКС России и ВВС Турции провели первую совместную операцию в Сирии против Исламского государства (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской, передают информагентства.
novayagazeta 18:49:00 CET
|
|
|