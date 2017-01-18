Турция и Россия провели первую совместную операцию против ИГ в Сирии ВКС России и ВВС Турции провели первую совместную операцию в Сирии против Исламского государства (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской, передают информагентства. novayagazeta 18:49:00 CET Россия и Турция начали совместную воздушную операцию в Сирии charter97 16:03:00 CET