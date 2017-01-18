. 10:20 18.01.2017 Источник: США, Мексика и Куба готовы подписать соглашение о разделении спорного участка в водах Мексиканского залива до вступления избранного американского президента Дональда Трампа в должность 20 января. Об этом сегодня сообщает агентство Рейтер со ссылкой на три дипломатических источника. ng 8:55:00 CET