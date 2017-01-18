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18 Январь 2017 г.

США, Мексика и Куба договорились о разделении спорных вод Мексиканского залива

. 10:20 18.01.2017 Источник: США, Мексика и Куба готовы подписать соглашение о разделении спорного участка в водах Мексиканского залива до вступления избранного американского президента Дональда Трампа в должность 20 января. Об этом сегодня сообщает агентство Рейтер со ссылкой на три дипломатических источника.

ng 8:55:00 CET

Десять заключенных из тюрьмы Гуантанамо передадут властям Омана

rg 0:01:00 CET

США, Куба и Мексика поделят восточную часть Мексиканского залива

lenta 8:48:00 CET

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