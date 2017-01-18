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18 Январь 2017 г.
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США, Мексика и Куба договорились о разделении спорных вод Мексиканского залива
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. 10:20 18.01.2017 Источник: США, Мексика и Куба готовы подписать соглашение о разделении спорного участка в водах Мексиканского залива до вступления избранного американского президента Дональда Трампа в должность 20 января. Об этом сегодня сообщает агентство Рейтер со ссылкой на три дипломатических источника.
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