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18 Январь 2017 г.

Вдове стрелка из Орландо, убившего 49 человек, грозит пожизненное заключение

В США вдове Омара Матина, застрелившего в июне 2016 года 49 посетителей ночного клуба Pulse в Орландо (штат Флорида), грозит пожизненное заключение: ей предъявили обвинения в содействии мужу, а также в содействии террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

newsru 5:53:00 CET

Жена стрелка из Орландо отрицает, что помогала готовить теракт в клубе Pulse

life 23:26:00 CET

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