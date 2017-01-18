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18 Январь 2017 г.
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Вдове стрелка из Орландо, убившего 49 человек, грозит пожизненное заключение
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В США вдове Омара Матина, застрелившего в июне 2016 года 49 посетителей ночного клуба Pulse в Орландо (штат Флорида), грозит пожизненное заключение: ей предъявили обвинения в содействии мужу, а также в содействии террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).
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