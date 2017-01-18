В США вдове Омара Матина, застрелившего в июне 2016 года 49 посетителей ночного клуба Pulse в Орландо (штат Флорида), грозит пожизненное заключение: ей предъявили обвинения в содействии мужу, а также в содействии террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). newsru 5:53:00 CET