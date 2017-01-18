На военной базе в Миссисипи разбился учебный самолет Во время тренировочного полета на базе в штате Миссисипи разбился военный самолет. Об этом сообщает Инцидент произошел днем во вторник, 17 января, на базе Meridian. Реактивный самолет T-45C Goshawk разбился к востоку от взлетно-посадочной полосы. Самолет использовался для подготовки летчиков военно-морской авиации. lenta 1:08:00 CET Самолет ВВС США разбился на авиабазе в Миссисипи rg 0:46:00 CET

Countries Places Related People Other Names Boeing (1) Alerts