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18 Январь 2017 г.
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На военной базе в Миссисипи разбился учебный самолет
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Во время тренировочного полета на базе в штате Миссисипи разбился военный самолет. Об этом сообщает Инцидент произошел днем во вторник, 17 января, на базе Meridian. Реактивный самолет T-45C Goshawk разбился к востоку от взлетно-посадочной полосы. Самолет использовался для подготовки летчиков военно-морской авиации.
lenta 1:08:00 CET
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