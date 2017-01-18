|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
18 Январь 2017 г.
|
|
Глава Пентагона: Действия РФ ограничивают возможности сотрудничеста
|
Уходящий глава Пентагона Эштон Картер в интервью Bloomberg заявил, что США должны продолжать искать возможности для сотрудничества с Россией, несмотря на то, что их становится все меньше из-за действий российских властей. «Я вижу области, где мы можем сотрудничать, но они все больше сужаются со временем.
izvestia-ru 4:15:00 CET
|
|
|