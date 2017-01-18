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18 Январь 2017 г.

Глава Пентагона: Действия РФ ограничивают возможности сотрудничеста

Уходящий глава Пентагона Эштон Картер в интервью Bloomberg заявил, что США должны продолжать искать возможности для сотрудничества с Россией, несмотря на то, что их становится все меньше из-за действий российских властей. «Я вижу области, где мы можем сотрудничать, но они все больше сужаются со временем.

izvestia-ru 4:15:00 CET

Пентагон: Возможностей сотрудничества России и США в военной сфере все меньше

kp 6:59:00 CET

Глава Пентагона рассказал о дальнейшем возможном сотрудничестве США и России

kommersant 6:45:00 CET

Глава Пентагона заявил о сокращении возможностей для сотрудничества России и США

tatar-inform 6:14:00 CET

Глава Пентагона считает, что возможности для сотрудничества США и РФ сокращаются

life 4:05:00 CET

Глава Пентагона предсказал прекращение сотрудничества США с РФ

rg 8:45:00 CET

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