Уходящий глава Пентагона Эштон Картер в интервью Bloomberg заявил, что США должны продолжать искать возможности для сотрудничества с Россией, несмотря на то, что их становится все меньше из-за действий российских властей. «Я вижу области, где мы можем сотрудничать, но они все больше сужаются со временем. izvestia-ru 4:15:00 CET