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18 Январь 2017 г.

Матвиенко допустила возможность отмены «закона Димы Яковлева»

Россия готова к диалогу с США по закону Димы Яковлева. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с журналистами в среду. «Хочу сказать, что мы готовы к диалогу с властями США и по этому закону. Если США дадут гарантии о том, что здоровье наших детей, жизнь наших детей,....

izvestia-ru 13:30:00 CET

15:22 «Все можно вернуть на круги своя». Матвиенко согласна обсуждать вопрос усыновления с США corner

fedpress 13:46:00 CET

Матвиенко: Россия готова к диалогу с США по «закону Димы Яковлева»

kp 13:41:00 CET

Сдаём назад: Матвиенко заявила о возможной отмене "закона Димы Яковлева"

nakanune 14:54:00 CET

Матвиенко назвала условие отмены "закона Димы Яковлева"

life 12:48:00 CET

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