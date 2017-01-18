Россия готова к диалогу с США по закону Димы Яковлева. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с журналистами в среду. «Хочу сказать, что мы готовы к диалогу с властями США и по этому закону. Если США дадут гарантии о том, что здоровье наших детей, жизнь наших детей,.... izvestia-ru 13:30:00 CET