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18 Январь 2017 г.
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Матвиенко допустила возможность отмены «закона Димы Яковлева»
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Россия готова к диалогу с США по закону Димы Яковлева. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с журналистами в среду. «Хочу сказать, что мы готовы к диалогу с властями США и по этому закону. Если США дадут гарантии о том, что здоровье наших детей, жизнь наших детей,....
izvestia-ru 13:30:00 CET
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