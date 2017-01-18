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18 Январь 2017 г.

СМИ: обвинившая Трампа в домогательствах американка подала на него в суд

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американка, обвинившая избранного президента США Дональда Трампа в домогательствах, подала против него судебный иск о защите чести и достоинства. Об этом сообщает телекомпания NBC. По ее данным, Саммер Зервос, снимавшаяся в 2006 году в пятом сезоне....

itartass_ru 5:47:00 CET

Американка подала в суд на Трампа за сексуальные домогательства

rg 3:52:00 CET

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