СМИ: обвинившая Трампа в домогательствах американка подала на него в суд НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американка, обвинившая избранного президента США Дональда Трампа в домогательствах, подала против него судебный иск о защите чести и достоинства. Об этом сообщает телекомпания NBC. По ее данным, Саммер Зервос, снимавшаяся в 2006 году в пятом сезоне.... itartass_ru 5:47:00 CET Американка подала в суд на Трампа за сексуальные домогательства rg 3:52:00 CET