|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
18 Январь 2017 г.
|
|
СМИ: обвинившая Трампа в домогательствах американка подала на него в суд
|
НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Американка, обвинившая избранного президента США Дональда Трампа в домогательствах, подала против него судебный иск о защите чести и достоинства. Об этом сообщает телекомпания NBC. По ее данным, Саммер Зервос, снимавшаяся в 2006 году в пятом сезоне....
itartass_ru 5:47:00 CET
|
|
|