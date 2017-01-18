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18 Январь 2017 г.

Российский фильм выходит в индийский прокат впервые за 25 лет

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 января. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Российский фильм "Экипаж" выходит на индийские экраны 20 января, это первый фильм из РФ, который будет показан в Индии с начала 1990-х годов. Как сообщил в интервью ТАСС Ирфан Сиддики, один из основателей и руководителей компании RG Studios, которая....

itartass_ru 9:46:00 CET

«Экипаж» - первая картина из РФ, вышедшая в прокат в Индии с начала 90-х

km 15:48:00 CET

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