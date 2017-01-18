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18 Январь 2017 г.

Канадский ученый назвал новый вид моли в честь Трампа за внешнее сходство

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Канадский биолог-эволюционист Вазрик Назари в профильном издании ZooKeys впервые описал новый вид моли, который он назвал Neopalpa donaldtrumpi в честь избранного президента США Дональда Трампа. По словам Назари, голову насекомого покрывают золотистые чешуйки, напомнившие ему прическу Трампа.

interfax-ru 9:16:00 CET

Похожую на Трампа моль назвали Neopalpa donaldtrumpi

tatar-inform 6:45:00 CET

В США новый вид микромоли назвали в честь Дональда Трампа

nakanune 7:16:00 CET

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