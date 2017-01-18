Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Канадский биолог-эволюционист Вазрик Назари в профильном издании ZooKeys впервые описал новый вид моли, который он назвал Neopalpa donaldtrumpi в честь избранного президента США Дональда Трампа. По словам Назари, голову насекомого покрывают золотистые чешуйки, напомнившие ему прическу Трампа. interfax-ru 9:16:00 CET