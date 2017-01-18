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18 Январь 2017 г.
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В связи с этим банк оптимистично настроен по поводу курса рубля
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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - США могут ослабить санкции против России в марте-апреле 2017 года на фоне позитивных высказываний Дональда Трампа, вероятном сотрудничестве между Россией и США на Ближнем Востоке и "бездоказательных" обвинений российских хакеров во вмешательстве в выборы американского президента, полагают аналитики Deutsche Bank.
interfax-ru 7:15:00 CET
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