В связи с этим банк оптимистично настроен по поводу курса рубля Москва. 18 января. INTERFAX.RU - США могут ослабить санкции против России в марте-апреле 2017 года на фоне позитивных высказываний Дональда Трампа, вероятном сотрудничестве между Россией и США на Ближнем Востоке и "бездоказательных" обвинений российских хакеров во вмешательстве в выборы американского президента, полагают аналитики Deutsche Bank. interfax-ru 7:15:00 CET Deutsche Bank оценил вероятность отмены санкций против России при Трампе vedomosti 11:02:00 CET