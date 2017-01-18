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18 Январь 2017 г.

В связи с этим банк оптимистично настроен по поводу курса рубля

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - США могут ослабить санкции против России в марте-апреле 2017 года на фоне позитивных высказываний Дональда Трампа, вероятном сотрудничестве между Россией и США на Ближнем Востоке и "бездоказательных" обвинений российских хакеров во вмешательстве в выборы американского президента, полагают аналитики Deutsche Bank.

interfax-ru 7:15:00 CET

Deutsche Bank оценил вероятность отмены санкций против России при Трампе

vedomosti 11:02:00 CET

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