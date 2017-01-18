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18 Январь 2017 г.

СМИ: Володин может вернуться в руководство «Единой России»

Председатель Госдумы может вернуться в руководство Единой России, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источники в партии. По их данным, в ходе съезда Единой России планируется переизбрать на пять лет все руководство. По словам одного из высокопоставленных членов партии, кандидатура Володина также может рассматриваться в рамках данного съезда.

fontanka 23:06:00 CET

Съезд сохранит костяк федерального актива партии

kommersant 20:19:00 CET

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