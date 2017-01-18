Председатель Госдумы может вернуться в руководство Единой России, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источники в партии. По их данным, в ходе съезда Единой России планируется переизбрать на пять лет все руководство. По словам одного из высокопоставленных членов партии, кандидатура Володина также может рассматриваться в рамках данного съезда. fontanka 23:06:00 CET