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18 Январь 2017 г.

Защитникам Исаакиевского собора запретили митинговать на Марсовом поле

Комитет по законности и правопорядку отказал депутатам ЗакСа и активистам защитникам Исаакиевского собора в проведении митинга 28 января на Марсовом поле. Как рассказал "Фонтанке" депутат Максим Резник, в это же время на Марсовом поле заявили акцию представители Национального освободительного....

fontanka 15:34:00 CET

19:24 Смольный не согласовал митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ corner

fedpress 17:50:00 CET

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