Комитет по законности и правопорядку отказал депутатам ЗакСа и активистам защитникам Исаакиевского собора в проведении митинга 28 января на Марсовом поле. Как рассказал "Фонтанке" депутат Максим Резник, в это же время на Марсовом поле заявили акцию представители Национального освободительного.... fontanka 15:34:00 CET