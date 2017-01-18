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18 Январь 2017 г.
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Защитникам Исаакиевского собора запретили митинговать на Марсовом поле
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Комитет по законности и правопорядку отказал депутатам ЗакСа и активистам защитникам Исаакиевского собора в проведении митинга 28 января на Марсовом поле. Как рассказал "Фонтанке" депутат Максим Резник, в это же время на Марсовом поле заявили акцию представители Национального освободительного....
fontanka 15:34:00 CET
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