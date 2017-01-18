МОСКВА, 18 января, РИА ФедералПресс. Новым заместителем начальника управления внутренней политики администрации президента назначен Александр Харичев. Ранее он работал в «Росатоме». Источник сообщил изданию «Ведомости» , что Харичев будет курировать выборы в регионах. Эта должность - одна из ключевых в УВП. fedpress 5:06:00 CET