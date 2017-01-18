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18 Январь 2017 г.
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Региональными выборами в команде Кириенко займется выходец из Росатома
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МОСКВА, 18 января, РИА ФедералПресс. Новым заместителем начальника управления внутренней политики администрации президента назначен Александр Харичев. Ранее он работал в «Росатоме». Источник сообщил изданию «Ведомости» , что Харичев будет курировать выборы в регионах. Эта должность - одна из ключевых в УВП.
fedpress 5:06:00 CET
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