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18 Январь 2017 г.
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Байден заподозрил РФ в попытках подорвать либеральный порядок 18.01.2017
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Джо Байден считает, что Россия представляет наибольшую угрозу мировому либеральному порядку и постарается повлиять на исход предстоящих парламентских выборов в ряде стран Европы. Байден выступил в среду, 18 января, перед участниками Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, сделав....
deutschewelle-ru 13:51:00 CET
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