Джо Байден считает, что Россия представляет наибольшую угрозу мировому либеральному порядку и постарается повлиять на исход предстоящих парламентских выборов в ряде стран Европы. Байден выступил в среду, 18 января, перед участниками Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, сделав.... deutschewelle-ru 13:51:00 CET