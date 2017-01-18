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18 Январь 2017 г.

Байден заподозрил РФ в попытках подорвать либеральный порядок 18.01.2017

Джо Байден считает, что Россия представляет наибольшую угрозу мировому либеральному порядку и постарается повлиять на исход предстоящих парламентских выборов в ряде стран Европы. Байден выступил в среду, 18 января, перед участниками Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, сделав....

deutschewelle-ru 13:51:00 CET

Байден назвал Россию главной угрозой мировому порядку

trud 14:57:00 CET

Байден заявил о будущем вмешательстве России в европейские выборы

vz 13:48:00 CET

Байден на форуме в Давосе назвал Россию величайшей угрозой либеральному мировому порядку

newsru 11:55:00 CET

Джо Байден обвинил Россию в стремлении нарушить «мировой либеральный порядок»

kommersant 14:17:00 CET

Джо Байден: Россия хочет разрушить международный порядок

vedomosti 12:33:00 CET

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