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18 Январь 2017 г.
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Путин обсудил с Меркель и Олландом ситуацию на востоке Украины
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Москва, 18 января - АиФ-Москва. АиФ Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обсудили выполнение минских соглашений с учетом итогов берлинского саммита в нормандском формате в октябре прошлого года.
aif 20:15:00 CET
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