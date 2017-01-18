Путин обсудил с Меркель и Олландом ситуацию на востоке Украины Москва, 18 января - АиФ-Москва. АиФ Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны обсудили выполнение минских соглашений с учетом итогов берлинского саммита в нормандском формате в октябре прошлого года. aif 20:15:00 CET Путин обсудил с Меркель и Олландом ситуацию на юго-востоке Украины rbc 20:05:00 CET