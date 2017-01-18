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18 Январь 2017 г.

В Лондон прибыл первый грузовой поезд из Китая

Москва, 18 января - АиФ-Москва. Первый грузовой железнодорожный состав из китайского города Иу прибыл в Лондон, передает ТАСС со ссылкой на компанию InterRail Holding AG, являющуюся оператором сервиса. Протяженность маршрута составила более 12 тысяч километров, он пролегал через Россию, Казахстан, Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию.

aif 17:14:00 CET

В Лондон прибыл первый товарный поезд из Китая

rbc 18:57:00 CET

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