В Лондон прибыл первый грузовой поезд из Китая Москва, 18 января - АиФ-Москва. Первый грузовой железнодорожный состав из китайского города Иу прибыл в Лондон, передает ТАСС со ссылкой на компанию InterRail Holding AG, являющуюся оператором сервиса. Протяженность маршрута составила более 12 тысяч километров, он пролегал через Россию, Казахстан, Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. aif 17:14:00 CET В Лондон прибыл первый товарный поезд из Китая rbc 18:57:00 CET