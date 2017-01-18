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18 Январь 2017 г.

Песков прокомментировал идею Савченко об отказе от Крыма в обмен на Донбасс

Москва, 18 января - АиФ-Москва. В Кремле высказались по поводу предложения депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко отказаться от претензий на Крым, чтобы вернуть контроль над Донбассом, сообщает Этот вопрос является абсолютно недискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

aif 12:11:00 CET

Крымнестровье

charter97 19:34:00 CET

18.01.2017 02:06 : Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что ради возвращения Донбасса надо «сдать» Крым России

echomsk 0:22:00 CET

Кличко выступил против предложения Савченко обменять Крым на Донбасс

fontanka 19:35:00 CET

Савченко считает необходимым отказаться от Крыма для возврата Донбасса

newsru 7:47:00 CET

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