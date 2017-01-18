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18 Январь 2017 г.
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Песков прокомментировал идею Савченко об отказе от Крыма в обмен на Донбасс
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Москва, 18 января - АиФ-Москва. В Кремле высказались по поводу предложения депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко отказаться от претензий на Крым, чтобы вернуть контроль над Донбассом, сообщает Этот вопрос является абсолютно недискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
aif 12:11:00 CET
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