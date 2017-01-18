Москва, 18 января - АиФ-Москва. Думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал коллегам принять в первом чтении поправки в КоАП, которые устанавливают штраф в размере пяти тысяч рублей за опасное вождение, пишут Также не исключено, что будет внесено предложение лишать злостных нарушителей водительских прав. aif 12:11:00 CET