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18 Январь 2017 г.
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В ГД предлагают лишать прав за опасное вождение - СМИ
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Москва, 18 января - АиФ-Москва. Думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал коллегам принять в первом чтении поправки в КоАП, которые устанавливают штраф в размере пяти тысяч рублей за опасное вождение, пишут Также не исключено, что будет внесено предложение лишать злостных нарушителей водительских прав.
aif 12:11:00 CET
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