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17 Январь 2017 г.
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Россия и Саудовская Аравия создали дорожную карту по взаимным инвестициям
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Россия и Саудовская Аравия наметили дорожную карту по взаимным инвестициям, которые касаются сфер энергетики, агропромышленного комплекса и промышленности, сообщил министр коммерции и инвестиций Саудовской Аравии Маджид аль-Кассаби, который встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Мы хотим взаимных инвестиций.
vz 15:04:00 CET
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