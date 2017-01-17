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17 Январь 2017 г.

Россия и Саудовская Аравия создали дорожную карту по взаимным инвестициям

Россия и Саудовская Аравия наметили дорожную карту по взаимным инвестициям, которые касаются сфер энергетики, агропромышленного комплекса и промышленности, сообщил министр коммерции и инвестиций Саудовской Аравии Маджид аль-Кассаби, который встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Мы хотим взаимных инвестиций.

vz 15:04:00 CET

Саудовская Аравия не ждет немедленного роста добычи в США

interfax 14:21:00 CET

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