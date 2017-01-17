Россия и Саудовская Аравия наметили дорожную карту по взаимным инвестициям, которые касаются сфер энергетики, агропромышленного комплекса и промышленности, сообщил министр коммерции и инвестиций Саудовской Аравии Маджид аль-Кассаби, который встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым. Мы хотим взаимных инвестиций. vz 15:04:00 CET