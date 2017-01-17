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17 Январь 2017 г.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации в рамках «закона Димы Яковлева»

Страсбургский суд постановил, что принятый Москвой «закон Димы Яковлева» нарушил права потенциальных родителей из США, и обязал Россию выплатить компенсации в 3 тыс. евро каждому из 45 истцов. Согласно решению ЕСПЧ закон нарушил статью 14 Европейской конвенции прав человека (Запрещение дискриминации).

vz 11:33:00 CET

Адвокат Трещёв: РФ не обязана исполнять решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева"

life 13:19:00 CET

ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации в рамках "закона Димы Яковлева"

itartass_ru 10:47:00 CET

Россия заплатит за "Закон Димы Яковлева"

mideast 13:09:00 CET

Сиротская воля

gazeta-ru 15:56:00 CET

Почему был введен "закон Димы Яковлева" и к чему это привело

life 19:39:00 CET

Почему был введён "закон Димы Яковлева" и к чему это привело

life 20:10:00 CET

Москва обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности «закона Димы Яковлева»

izvestia-ru 13:53:00 CET

Россия обжалует решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»

kommersant 12:50:00 CET

Россия обжалует решение по «закону Димы Яковлева»

polit 13:19:00 CET

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