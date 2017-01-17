Страсбургский суд постановил, что принятый Москвой «закон Димы Яковлева» нарушил права потенциальных родителей из США, и обязал Россию выплатить компенсации в 3 тыс. евро каждому из 45 истцов. Согласно решению ЕСПЧ закон нарушил статью 14 Европейской конвенции прав человека (Запрещение дискриминации). vz 11:33:00 CET