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17 Январь 2017 г.
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ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации в рамках «закона Димы Яковлева»
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Страсбургский суд постановил, что принятый Москвой «закон Димы Яковлева» нарушил права потенциальных родителей из США, и обязал Россию выплатить компенсации в 3 тыс. евро каждому из 45 истцов. Согласно решению ЕСПЧ закон нарушил статью 14 Европейской конвенции прав человека (Запрещение дискриминации).
vz 11:33:00 CET
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