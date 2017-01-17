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17 Январь 2017 г.
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Лукашенко назвал Viber белорусским мессенджером
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе открытия белорусско-египетского делового форума в Каире заявил, что популярный мессенджер для смартфонов Viber является белорусской разработкой. В частности, Лукашенко заявил, что Белоруссия занимает лидирующие позиции среди европейских государств в области высоких технологий.
vz 7:01:00 CET
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