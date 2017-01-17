Минск ответил Лаврову о «лагерях для мигрантов»: у РФ нет повода для беспокойства У России нет ни малейшего повода для озабоченности в связи с тем, что при поддержке Евросоюза в Беларуси создадут центры временного содержания иностранных граждан. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик, комментируя высказывание главы МИД РФ.... telegraf-by 17:39:00 CET МИД: У наших российских партнеров нет ни малейшего повода для озабоченности в связи с договоренностью Беларуси и МОМ belapan 17:12:00 CET