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17 Январь 2017 г.

Минск ответил Лаврову о «лагерях для мигрантов»: у РФ нет повода для беспокойства

У России нет ни малейшего повода для озабоченности в связи с тем, что при поддержке Евросоюза в Беларуси создадут центры временного содержания иностранных граждан. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик, комментируя высказывание главы МИД РФ....

telegraf-by 17:39:00 CET

МИД: У наших российских партнеров нет ни малейшего повода для озабоченности в связи с договоренностью Беларуси и МОМ

belapan 17:12:00 CET

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