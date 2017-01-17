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17 Январь 2017 г.
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Минск ответил Лаврову о «лагерях для мигрантов»: у РФ нет повода для беспокойства
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У России нет ни малейшего повода для озабоченности в связи с тем, что при поддержке Евросоюза в Беларуси создадут центры временного содержания иностранных граждан. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик, комментируя высказывание главы МИД РФ....
telegraf-by 17:39:00 CET
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