|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
17 Январь 2017 г.
|
|
11:59 Украинский Нацсовет по ТВ объяснился с Freedom House по поводу «Дождя»
|
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в ответ на заявление вице-президента неправительственной организации Freedom House Роберта Германа относительно ТК Дождь заявил, что этот телеканал изъят из перечня программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской....
rosbalt 10:59:00 CET
|
|
|