11:59 Украинский Нацсовет по ТВ объяснился с Freedom House по поводу «Дождя» Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в ответ на заявление вице-президента неправительственной организации Freedom House Роберта Германа относительно ТК Дождь заявил, что этот телеканал изъят из перечня программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской.... rosbalt 10:59:00 CET Нацсовет ответил на упреки в запрете телеканала Дождь telegraf-by 10:07:00 CET