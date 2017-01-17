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17 Январь 2017 г.

11:59 Украинский Нацсовет по ТВ объяснился с Freedom House по поводу «Дождя»

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в ответ на заявление вице-президента неправительственной организации Freedom House Роберта Германа относительно ТК Дождь заявил, что этот телеканал изъят из перечня программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской....

rosbalt 10:59:00 CET

Нацсовет ответил на упреки в запрете телеканала Дождь

telegraf-by 10:07:00 CET

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