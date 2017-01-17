Main Menu

News language and date

Analysis over time

17 Январь 2017 г.

12:53 Полигон «Красный Бор» под Петербургом проверяют на утечку газа

В Ленобласти 16 января поступило сообщение о том, что с полигона Красный Бор якобы распространяется резкий токсичный запах. Как сообщили Росбалту в пресс-службе Росприроднадзора, на место выехал госинспектор и сотрудники МЧС. В ходе осмотра выявлены следы подъезда автотранспорта к карте № 67 и слива....

rosbalt 10:59:00 CET

Власти региона: Полигон Красный Бор не был источником запаха газа в Ленобласти

life 9:05:00 CET

Help about this topicCountries

Help about this topicPlaces

Help about this topicRelated People

Виктория Маркова (1)

Help about this topicOther Names

Help about this topicAlerts
Joint Research Center

The selection and placement of stories are determined automatically by a computer program.

This site is a joint project of DG-JRC and DG-Press.

THIS SITE IS STILL WORK IN PROGRESS. THEREFORE PLEASE EXCUSE ANY PROBLEMS!

Please send any comments or suggestions to Email address as image.

This site is a project of the SES Unit of the IPSC, DG-JRC.

The information on this site is subject to a disclaimer.