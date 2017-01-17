В Ленобласти 16 января поступило сообщение о том, что с полигона Красный Бор якобы распространяется резкий токсичный запах. Как сообщили Росбалту в пресс-службе Росприроднадзора, на место выехал госинспектор и сотрудники МЧС. В ходе осмотра выявлены следы подъезда автотранспорта к карте № 67 и слива.... rosbalt 10:59:00 CET