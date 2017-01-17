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17 Январь 2017 г.
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Глава ЕБРР назвал сроки начала инвестиций в проекты РФ
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Глава Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти заявил в эфире Davos live , что банковские инвестиции в российские проекты могут быть возобновлены в течение 3-6 месяцев. Это решение относится к компетенции основных акционеров. ЕБРР сохраняет штат сотрудников в России и готов к любому решению, пояснил он.
polit 8:45:00 CET
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