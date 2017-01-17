Глава Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти заявил в эфире Davos live , что банковские инвестиции в российские проекты могут быть возобновлены в течение 3-6 месяцев. Это решение относится к компетенции основных акционеров. ЕБРР сохраняет штат сотрудников в России и готов к любому решению, пояснил он. polit 8:45:00 CET