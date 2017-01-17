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17 Январь 2017 г.

Песков прокомментировал участие ВТБ в приватизации «Роснефти»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию об участии ВТБ в покупке 19,5% акций « Роснефти ». По его словам, предоставление госбанком бридж-кредита для этой сделки нельзя расценивать как участие в приватизации. «Это не может расцениваться как участие в приватизации», — сказал Песков.

kp 12:33:00 CET

Песков: Действия ВТБ не могут считаться участием в приватизации «Роснефти»

vedomosti 10:26:00 CET

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