|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
17 Январь 2017 г.
|
|
Песков прокомментировал участие ВТБ в приватизации «Роснефти»
|
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию об участии ВТБ в покупке 19,5% акций « Роснефти ». По его словам, предоставление госбанком бридж-кредита для этой сделки нельзя расценивать как участие в приватизации. «Это не может расцениваться как участие в приватизации», — сказал Песков.
kp 12:33:00 CET
|
|
|