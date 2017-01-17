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Analysis over time

17 Январь 2017 г.

Как и предполагал "Ъ", биржевые цены на бензин продолжили расти после новогодних праздников. Такая динамика необычна для начала года, поскольку зимой нефтекомпании снижают оптовые цены из-за стагнирующего спроса. Но в 2017 году ситуация усугубляется как увеличением привлекательности экспорта топлива из-за снижения экспортных пошлин, так и масштабными ремонтами на Московском НПЗ. При этом нефтекомпании уже не смогут, как в прошлом году, не перекладывать рост акцизов в цены на АЗС.  sv

Биржевой рынок бензина, открывшись после новогодних праздников, уверенно движется к максимальным значениям за всю историю торгов: по данным СПбМТСБ, АИ-92 за месяц подорожал на 8%, до 40,62 тыс. руб. за тонну, АИ-95 примерно на 5%, до 41,62 тыс. руб. за тонну.

kommersant 14:22:00 CET

Цены на бензин в России идут на новый рекорд

vesti 17:54:00 CET

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