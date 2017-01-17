Биржевой рынок бензина, открывшись после новогодних праздников, уверенно движется к максимальным значениям за всю историю торгов: по данным СПбМТСБ, АИ-92 за месяц подорожал на 8%, до 40,62 тыс. руб. за тонну, АИ-95 примерно на 5%, до 41,62 тыс. руб. за тонну. kommersant 14:22:00 CET