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17 Январь 2017 г.
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Поисковые работы возобновились на месте авиакатастрофы в Киргизии
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ДУШАНБЕ, 17.01.2017 /НИАТ «Ховар»/. На месте крушения самолета турецкой авиакомпании под Бишкеком возобновились поисковые работы. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель МЧС Киргизии. В настоящий момент на месте падения самолета возобновлены поисковые работы, которые были прекращены поздним вечером накануне, — сказал собеседник агентства.
khovar 7:16:00 CET
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