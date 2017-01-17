ДУШАНБЕ, 17.01.2017 /НИАТ «Ховар»/. На месте крушения самолета турецкой авиакомпании под Бишкеком возобновились поисковые работы. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель МЧС Киргизии. В настоящий момент на месте падения самолета возобновлены поисковые работы, которые были прекращены поздним вечером накануне, — сказал собеседник агентства. khovar 7:16:00 CET