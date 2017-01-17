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17 Январь 2017 г.

Поисковые работы на месте крушения Boeing 747 возобновлены в Киргизии

Специалисты Международного авиационного комитета прибыли в Бишкек для установки причин трагедии. На месте крушения Boeing 747 в Киргизии возобновлены спасательные работы. Сегодня в Бишкеке начнут работу специалисты Международного авиационного комитета (МАК). Они специально прибыли в столицу Киргизии для расследования авиакатастрофы Boeing 747.

izvestia-ru 10:50:00 CET

В Киргизии возобновлены поисковые работы на месте катастрофы Boeing 747

ntv 6:04:00 CET

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