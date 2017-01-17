|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
17 Январь 2017 г.
|
|
Поисковые работы на месте крушения Boeing 747 возобновлены в Киргизии
|
Специалисты Международного авиационного комитета прибыли в Бишкек для установки причин трагедии. На месте крушения Boeing 747 в Киргизии возобновлены спасательные работы. Сегодня в Бишкеке начнут работу специалисты Международного авиационного комитета (МАК). Они специально прибыли в столицу Киргизии для расследования авиакатастрофы Boeing 747.
izvestia-ru 10:50:00 CET
|
|
|