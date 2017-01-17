Специалисты Международного авиационного комитета прибыли в Бишкек для установки причин трагедии. На месте крушения Boeing 747 в Киргизии возобновлены спасательные работы. Сегодня в Бишкеке начнут работу специалисты Международного авиационного комитета (МАК). Они специально прибыли в столицу Киргизии для расследования авиакатастрофы Boeing 747. izvestia-ru 10:50:00 CET