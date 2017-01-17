|News ClusterRussian
|
|
|Daily News Analysis, across languages and over time
|
|
|
17 Январь 2017 г.
|
|
"Газпром" выставил "Нафтогазу" счет за невыбранный в 2016 г. газ
|
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. ПАО "Газпром" направило НАК "Нафтогаз Украины" счет на оплату газа, невыбранного украинской компанией во II-IV кварталах 2016 года по условию "бери-или-плати", говорится в сообщении российского газового холдинга. "Согласно действующему между "Газпромом" и "Нафтогазом....
itartass_ru 15:49:00 CET
|
|
|