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17 Январь 2017 г.

"Газпром" выставил "Нафтогазу" счет за невыбранный в 2016 г. газ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. ПАО "Газпром" направило НАК "Нафтогаз Украины" счет на оплату газа, невыбранного украинской компанией во II-IV кварталах 2016 года по условию "бери-или-плати", говорится в сообщении российского газового холдинга. "Согласно действующему между "Газпромом" и "Нафтогазом....

itartass_ru 15:49:00 CET

Иск к Украине по газу вырастет до 37 миллиардов долларов

rg 21:45:00 CET

Газпром выставил Украине счет на 5,3 млрд долларов

vz 14:34:00 CET

Монополия хочет оплаты по условию take-or-pay за три квартала 2016 года

kommersant 14:54:00 CET

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