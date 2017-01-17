МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. ПАО "Газпром" направило НАК "Нафтогаз Украины" счет на оплату газа, невыбранного украинской компанией во II-IV кварталах 2016 года по условию "бери-или-плати", говорится в сообщении российского газового холдинга. "Согласно действующему между "Газпромом" и "Нафтогазом.... itartass_ru 15:49:00 CET