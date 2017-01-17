Число погибших при крушении "Боинга" под Бишкеком выросло до 38 человек Москва. 17 января. INTERFAX.RU - По последним данным, 38 человек погибли в результате падения грузового "Боинга" турецкой авиакомпании под Бишкеком, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Киргизии. Там уточнили, что во вторник было найдено тело 38-го погибшего, предположительно члена экипажа самолета. interfax-ru 7:23:00 CET При крушении "Боинга" под Бишкеком 38 человек погибли interfax-ua-ru 9:13:00 CET

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