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17 Январь 2017 г.

Число погибших при крушении "Боинга" под Бишкеком выросло до 38 человек

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - По последним данным, 38 человек погибли в результате падения грузового "Боинга" турецкой авиакомпании под Бишкеком, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Киргизии. Там уточнили, что во вторник было найдено тело 38-го погибшего, предположительно члена экипажа самолета.

interfax-ru 7:23:00 CET

При крушении "Боинга" под Бишкеком 38 человек погибли

interfax-ua-ru 9:13:00 CET

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