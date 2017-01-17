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17 Январь 2017 г.
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Число погибших при крушении "Боинга" под Бишкеком выросло до 38 человек
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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - По последним данным, 38 человек погибли в результате падения грузового "Боинга" турецкой авиакомпании под Бишкеком, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Минздрава Киргизии. Там уточнили, что во вторник было найдено тело 38-го погибшего, предположительно члена экипажа самолета.
interfax-ru 7:23:00 CET
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