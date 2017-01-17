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17 Январь 2017 г.

11:27 Орешкин объяснил разницу между приватизацией и развитием конкуренции corner

МОСКВА, 17 января, РИА ФедералПресс. Министр экономического развития Максим Орешкин впервые дал интервью западным журналистам. Он рассказал о трудностях приватизации, подчеркнув, что ее одной недостаточно для развития экономики. «Если вы просто приватизируете крупную госкомпанию, которая доминирует....

fedpress 9:58:00 CET

Орешкин назвал главные приоритеты в российской экономике

rg 8:56:00 CET

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