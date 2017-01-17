МОСКВА, 17 января, РИА ФедералПресс. Министр экономического развития Максим Орешкин впервые дал интервью западным журналистам. Он рассказал о трудностях приватизации, подчеркнув, что ее одной недостаточно для развития экономики. «Если вы просто приватизируете крупную госкомпанию, которая доминирует.... fedpress 9:58:00 CET