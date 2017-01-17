Если у вас есть кот, то, наверное, вы уже привыкли к тому, что он может находиться практически где угодно. Но все же всегда остаются такие места, в которых вы его увидеть совершенно не ожидаете. Вы не ожидаете, а он уже тут как тут. Плевать ему на ваши ожидания. Перед вами 19 мест, в которых кота уж точно быть не должно. day 11:31:00 CET