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17 Январь 2017 г.

19 мест, в которых не должно было быть кота, но вот он

Если у вас есть кот, то, наверное, вы уже привыкли к тому, что он может находиться практически где угодно. Но все же всегда остаются такие места, в которых вы его увидеть совершенно не ожидаете. Вы не ожидаете, а он уже тут как тут. Плевать ему на ваши ожидания. Перед вами 19 мест, в которых кота уж точно быть не должно.

day 11:31:00 CET

Хозяйка заставила растолстевшего кота ходить в бассейн для собак

life 3:00:00 CET

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