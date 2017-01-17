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17 Январь 2017 г.
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6 лет усиленного режима: вынесен приговор за кражу запчастей на "БелАЗе"
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— Четверо человек признаны виновными по ч.4 ст. 205 УК «Кража группой лиц в особо крупном размере», мастера, которые представляли информацию о наличие на заводе запчастей, и скрывали недостачу, проходили по делу как пособники, — комментирует приговор прокурор отдела прокуратуры Минской области Вадим Лолуа.
belaruspartisan 11:05:00 CET
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