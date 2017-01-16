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16 Январь 2017 г.
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Минюст признал экологическую организацию «Беллона» иноагентом
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Министерство юстиции внесло Санкт-Петербургскую экологическую организацию Беллона в список иностранных агентов. Соответствующее опубликовано на сайте Минюста. сообщение Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации ведомство установило в ходе внеплановой выездной проверки, говорится в сообщении.
rbc 21:52:00 CET
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