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16 Январь 2017 г.

Минюст признал экологическую организацию «Беллона» иноагентом

Министерство юстиции внесло Санкт-Петербургскую экологическую организацию Беллона в список иностранных агентов. Соответствующее опубликовано на сайте Минюста. сообщение Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации ведомство установило в ходе внеплановой выездной проверки, говорится в сообщении.

rbc 21:52:00 CET

Петербургский экологический центр «Беллона» признан иностранным агентом

vedomosti 16:44:00 CET

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