Министерство юстиции внесло Санкт-Петербургскую экологическую организацию Беллона в список иностранных агентов. Соответствующее опубликовано на сайте Минюста. сообщение Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации ведомство установило в ходе внеплановой выездной проверки, говорится в сообщении. rbc 21:52:00 CET