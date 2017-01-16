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16 Январь 2017 г.
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В Москве начали прощаться с погибшими при крушении Ту-154
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В Москве проходят церемонии прощания по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Ту-154 в Черном море. Похороны Глинки. Фото: Виктория Одиссонова / Новая газета. В Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве проходит прощание с Елизаветой Глинкой (Доктором Лизой). Позднее в понедельник ее похоронят на кладбище.
novayagazeta 8:24:00 CET
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