В Москве начали прощаться с погибшими при крушении Ту-154 В Москве проходят церемонии прощания по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Ту-154 в Черном море. Похороны Глинки. Фото: Виктория Одиссонова / Новая газета. В Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве проходит прощание с Елизаветой Глинкой (Доктором Лизой). Позднее в понедельник ее похоронят на кладбище. novayagazeta 8:24:00 CET В Останкино проходит прощание с погибшими при крушении Ту-154 журналистами kommersant 9:19:00 CET

Countries Places Related People Sergei Shoigu (1) Александр Сойдов (3) Михаил Лужецкий (3) Павел Обухов (3) Вадим Денисов (3) Елизавета Глинка (2) Валерий Ржевский (2) Евгений Толстов (2) Елизаветой Глинкой (2) Олег Пестов (2) Дмитрий Рунков (2) Александр Суранов (2) Валерия Халилова (2) а Валерия Ржевского (1) Александра Суранова (1) Виктория Одиссонова (1) Александром Вагановым (1) Other Names Novaïa Gazeta (1) Alerts ManMadeDisasters