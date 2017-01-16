Сбербанк временно приостановил выдачу образовательных кредитов с господдержкой. Таким образом, российские студенты лишились возможности получить кредит на обучение. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка. По данным банка, Минобрнауки приостановило выдачу кредитов в связи с оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования. kp 8:18:00 CET