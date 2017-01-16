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16 Январь 2017 г.

Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов с господдержкой

Сбербанк временно приостановил выдачу образовательных кредитов с господдержкой. Таким образом, российские студенты лишились возможности получить кредит на обучение. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка. По данным банка, Минобрнауки приостановило выдачу кредитов в связи с оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования.

kp 8:18:00 CET

Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов по льготной ставке – «Коммерсантъ»

vedomosti 6:08:00 CET

Сбербанк приостановил выдачу кредитов на обучение в вузах

polit 8:51:00 CET

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