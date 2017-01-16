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16 Январь 2017 г.
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Сбербанк приостановил выдачу образовательных кредитов с господдержкой
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Сбербанк временно приостановил выдачу образовательных кредитов с господдержкой. Таким образом, российские студенты лишились возможности получить кредит на обучение. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка. По данным банка, Минобрнауки приостановило выдачу кредитов в связи с оптимизацией программы поддержки образовательного кредитования.
kp 8:18:00 CET
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